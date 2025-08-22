Conclusi gli interventi di di efficientamento energetico negli impianti sportivi di San Martino Spino e Mortizzuolo

L’Amministrazione comunale di Mirandola informa che si sono conclusi i lavori di efficientamento energetico e miglioramento funzionale presso gli impianti sportivi di San Martino Spino e Mortizzuolo, in vista dell’avvio delle attività della neonata società sportiva Athletic Valli e della Mortizzuolese.

Gli interventi sono stati finanziati con risorse previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), per un importo complessivo di 130.000,00€. Le opere hanno riguardato in particolare la sostituzione degli apparati luminosi esistenti con nuove tecnologie a LED, nell’ambito di un più ampio obiettivo di contenimento dei consumi energetici e miglioramento dell’efficienza degli impianti.

Dettaglio degli interventi:

San Martino Spino – Campo sportivo “F. Pirani”, via Zanzur

L’intervento principale ha previsto la sostituzione di 24 lampade obsolete , alcune delle quali non più funzionanti, con 20 nuove lampade a LED ad alta efficienza energetica . È stato inoltre effettuato l’ adeguamento dell’impianto elettrico .

Grazie alla nuova tecnologia installata, si stima una riduzione del consumo energetico di circa il 60% , passando da una potenza complessiva di circa 48 kW a circa 19,4 kW . E’ stato inoltre affidato alla ditta La Luce S.r.l.di San Possidonio l’intervento di sostituzione di n°8 proiettori presso il campo da calcio in erba sintetica di San Martino Spino . L’intervento si è reso necessario a seguito di un sopralluogo che ha evidenziato il malfunzionamento degli attuali fari, ormai obsoleti e ad alto consumo energetico. I nuovi proiettori, da 400W a risparmio energetico, garantiranno l’illuminazione adeguata per lo svolgimento di eventi sportivi in notturna. L’importo complessivo dell’operazione è di aggiuntivi € 9.058,50 IVA inclusa , comprensivo di fornitura e noleggio attrezzature per l’installazione. L’affidamento è stato effettuato nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 36/2023) e dei principi di economicità, trasparenza e tempestività.

L’intervento principale ha previsto la sostituzione di , alcune delle quali non più funzionanti, con . È stato inoltre effettuato l’ . Grazie alla nuova tecnologia installata, si stima una , passando da una potenza complessiva di circa . E’ stato inoltre affidato alla ditta La Luce S.r.l.di San Possidonio l’intervento di presso il . L’intervento si è reso necessario a seguito di un sopralluogo che ha evidenziato il malfunzionamento degli attuali fari, ormai obsoleti e ad alto consumo energetico. I nuovi proiettori, da 400W a risparmio energetico, garantiranno l’illuminazione adeguata per lo svolgimento di eventi sportivi in notturna. L’importo complessivo dell’operazione è di aggiuntivi , comprensivo di fornitura e noleggio attrezzature per l’installazione. L’affidamento è stato effettuato nel rispetto delle normative vigenti (D.Lgs. 36/2023) e dei principi di economicità, trasparenza e tempestività. Mortizzuolo – Campo sportivo di via Agostino Baraldini

Anche presso questo impianto si è proceduto alla sostituzione delle lampade esistenti con nuove a tecnologia LED, ottenendo un risparmio energetico stimato intorno al 18%.

Entrambi gli interventi sono stati eseguiti dalla ditta Q.T.S. – Quality Technology Systems con sede a Villa d’Adda (BG), incaricata dei lavori.

“Il completamento di questi interventi rappresenta un passo importante nel percorso di ammodernamento e valorizzazione degli impianti sportivi comunali. Oltre al significativo risparmio energetico e alla riduzione dei costi di gestione, le opere realizzate permetteranno di garantire una maggiore qualità e sicurezza nell’utilizzo delle strutture da parte delle associazioni sportive e dell’intera comunità. Si tratta di un investimento strategico – conclude l’Assessore Lisa Secchia – che ci consente di rafforzare il ruolo dello sport quale elemento di socialità, benessere e aggregazione sul territorio”.