Calcio, Sassuolo-Napoli: sabato botteghini chiusi

In merito alla gara Sassuolo-Napoli, 1^ giornata di Serie A Enilive, in programma sabato 23 agosto alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium, il Sassuolo Calcio comunica che sono esauriti i tagliandi in Tribuna Ovest, in Tribuna Est e in Tribuna Nord (Settore Ospiti). Terminata la disponibilità anche per quanto riguarda gli accrediti per le tessere CONI-FIGC-AIA e gli accrediti per persone con disabilità.

Si avvisa che LA BIGLIETTERIA DEL MAPEI STADIUM NEL GIORNO DELLA GARA RIMARRÀ CHIUSA. Ai tifosi sprovvisti di biglietto si ribadisce l’importanza di non mettersi in viaggio e di non presentarsi senza titolo d’accesso al Mapei Stadium.

Rimane attiva, con una bassa disponibilità, la prevendita in Tribuna Sud (riservata esclusivamente ai possessori di Sassuolo Card sottoscritte entro il 30 giugno 2025) attraverso le seguenti modalità:

online su ticket.sassuolocalcio.it

presso lo Store Ufficiale del Sassuolo Calcio durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica).

durante i seguenti orari di apertura: dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 (chiuso il lunedì mattina, il giovedì pomeriggio e la domenica). presso i punti vendita Vivaticket (clicca qui per cercare il punto vendita più vicino a te)

Data l’alta affluenza che si registrerà domenica si invitano in generale tutti gli spettatori ad arrivare con largo e adeguato anticipo per facilitare l’accesso all’impianto ed evitare ritardi all’ingresso, collaborando, successivamente, al momento dell’uscita per agevolare un regolare deflusso. I cancelli del Mapei Stadium apriranno alle ore 16. Per entrare allo stadio sarà necessario esibire un documento valido di riconoscimento (anche per i minori).