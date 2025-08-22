venerdì, 22 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaBambina rimasta sola in stazione AV a Bologna si ricongiunge con i...





Bambina rimasta sola in stazione AV a Bologna si ricongiunge con i genitori

BolognaCronacaIn evidenza Bologna
Tempo di lettura Less than 1 min.

Intervento coordinato di FS Security e Polizia Ferroviaria

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Alle 8.00 di questa mattina, nella stazione AV di Bologna, il personale di FS Security (Gruppo FS Italiane) ha individuato una bambina di dieci anni sola sul marciapiede del binario 18. La bambina è stata rassicurata e affidata agli agenti della Polizia Ferroviaria.

Contemporaneamente sono contattati i genitori, per un disguido a bordo di un Frecciarossa da poco partito da quel binario e diretto a Napoli, che sono scesi nella stazione di Firenze per poi rientrare a Bologna e ricongiungersi con la bambina.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.