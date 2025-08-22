venerdì, 22 Agosto 2025
Apprezzata l'estate al Castello di Spezzano tra musica e cinema

Fiorano
Tempo di lettura 1 min.

Oltre 2.500 hanno scelto di passare una bella serata nella corte di Spezzano

Il tradizionale concerto di Ferragosto, quest’anno dedicato ai Chicago, ha concluso in bellezza gli appuntamenti della stagione estiva al castello di Spezzano.

Sono state oltre 2.500 le persone che, tra cinema e serate musicali, hanno scelto di trascorrere qualche ora nel fresco della corte del Castello, approfittando degli eventi di qualità organizzati dal Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con diverse associazioni culturali, tra cui Quelli del ’29, e con il sostegno di Fondazione di Modena, nell’ambito del bando “Mi Metto all’Opera 2025”.

L’ormai consolidata rassegna “Note di notte” ha visto nelle sei serate dedicate a musica e spettacolo, la presenza di 1.451 spettatori che hanno apprezzato la qualità degli eventi proposti dall’8 luglio al 15 agosto.

Mentre la terza stagione di “Cinema sotto le stelle” ha registrato la presenza di 1.081 persone che hanno potuto scegliere tra nove film, italiani e  stranieri, proiettati sul maxi schermo allestito nella corte, dal 3 luglio al 7 agosto 2025.

Apprezzata anche la presenza del servizio bar gestito dai volontari di AVF (Associazione Volontari Fiorano).

“Siamo molto soddisfatti del successo degli eventi estivi nella Corte del Castello di Spezzano, un luogo ricco di storia e fascino, che è stato ancora una volta valorizzato attraverso una programmazione culturale ampia e di qualità. – afferma l’assessore alla Cultura e Associazionismo, Marilisa Ruini – La partecipazione di oltre 2.500 persone dimostra l’apprezzamento per una programmazione ricca e diversificata, che ha saputo spaziare tra musica, cinema e spettacoli rispondendo ai gusti di un pubblico così vasto. I positivi riscontri confermano inoltre l’importanza di investire in proposte culturali estive, che rendono molto piacevole trascorrere l’estate anche in città, e che arricchiscono le occasioni di incontro e gli spazi di socialità.

Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni culturali e ai volontari che hanno contribuito a rendere possibile questa bellissima stagione”.

















