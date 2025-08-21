giovedì, 21 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaMaltempo a Bologna, crollato nella notte un bagolare di 20 metri





Maltempo a Bologna, crollato nella notte un bagolare di 20 metri

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

La notte scorsa, a causa del maltempo, si è verificato il cedimento del bagolaro (Celtis australis) n. 49279, presente all’interno del Parco 11 Settembre. L’albero è caduto danneggiando la recinzione, appoggiandosi con alcuni rami al retro dell’edificio di via Riva di Reno civico 72.

L’albero con un’altezza complessiva di 20 metri, un diametro del fusto di 59 cm ed un diametro medio della chioma di circa 11 metri, è crollato a causa di quello che tecnicamente è definito “radici strozzanti”, cioè le radici dell’albero erano avvolte al tronco e ne ostacolavano il normale sviluppo.
Proprio per questa anomalia, questo esemplare era tra gli alberi soggetti a monitoraggio periodico da parte degli uffici tecnici del Comune di Bologna.
Solamente a seguito del crollo si è intervenuti per la corretta rimozione dell’esemplare ceduto autonomamente.
Le notizie diffuse in queste ore sui social dai comitati secondo cui questo albero sarebbe stato abbattuto sono dunque false.

Intanto i Vigili del fuoco di Bologna, dove è anche caduta grandine, fanno sapere che attualmente sono circa una ventina le richieste di intervento per alberi pericolanti e danni per l’acqua.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.