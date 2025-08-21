Lama Mocogno, riapre in anticipo la strada Provinciale 28

Ha riaperto al transito con una settimana di anticipo giovedì 21 agosto alle ore 14,00 la strada provinciale 28 a Lama Mocogno in corrispondenza del Ponte Fosso Grosso, sul quale è in corso il secondo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale della struttura.

La chiusura della strada era in vigore da lunedì 18 agosto e avrebbe dovuto protrarsi per 12 giorni fino a venerdì 29 agosto, ma la ditta esecutrice è riuscita a completare le operazioni entro la mattinata di giovedì 21.

I lavori sono realizzati dall’impresa Pro service Costruzioni srl di Modena e hanno previsto, nella sua fase iniziale, il risanamento delle superfici in cemento armato del ponte, la realizzazione di fasciature in fibre di carbonio per rinforzare le travi del ponte, la realizzazione di micropali, tiranti e cordoli per l’installazione di nuove barriere guardrail, oltre al rifacimento delle sede viaria e della segnaletica.

Ora i lavori proseguiranno a transito aperto e riguarderanno altre parti della struttura, così da consentire il transito lungo la strada provinciale 28.

Il ponte è ad una sola campata lunga circa otto metri ed è costituito da un impalcato in calcestruzzo armato formato da cinque travi portanti sormontate da una soletta in calcestruzzo di 14 centimetri. La larghezza complessiva del ponte è di circa sei metri, mentre la larghezza della carreggiata esistente è di circa 5,34 metri.

I lavori fanno parte del piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018 a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova che ha riguardato i 168 ponti della Provincia di Modena.