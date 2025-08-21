Ferisce negoziante con una bottiglia rotta dopo il furto nell’esercizio: arrestato a Reggio Emilia

Dopo aver sottratto due sacchi di patate da un negozio di alimentari nei pressi della stazione storica di Reggio Emilia, si è dato alla fuga venendo raggiunto dal commerciante che accortosi del furto si era posto al suo inseguimento. Allora il ladro ha afferrato una bottiglia rotta e dopo averla puntata al collo del commerciante lo ha ferito ad un braccio. L’intervento dell’addetto alla sicurezza in servizio all’interno della stazione ferroviaria ha evitato ulteriori conseguenze, consentendo il fermo del giovane da parte dei carabinieri della sezione radiomobile, nel frattempo allertati dallo stesso addetto alla sicurezza.

I fatti intorno alle 19.30 di ieri, 20 agosto, quando un equipaggio della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112, è intervenuto in Piazzale Marconi nei pressi della stazione ferroviaria, in quanto l’addetto alla sicurezza della stessa stazione richiedeva l’intervento per una lite tra due uomini. Sul posto i militari trovavano personale del 118 che stava medicando un cittadino del Bangladesh, titolare di un mini market ubicato nel piazzale, che presentava una ferita da taglio ad un braccio. Nel contempo prendevano in consegna un giovane cittadino marocchino che era stato fermato dall’addetto alla sicurezza.

I carabinieri avevano quindi modo di accertare che poco prima un giovane, poi identificato in un 23enne cittadino marocchino senza fissa dimora, aveva presuntivamente rubato due sacchi di patate da un vicino minimarket, venendo sorpreso dal titolare che si poneva al suo inseguimento raggiungendolo poco lontano e chiedendo la restituzione dei due sacchi di patate. Il giovane invitava il commerciante a raggiungerlo nei pressi del tunnel che collega Piazzale Marconi a Piazzale Europa dove impossessatosi di una bottiglia rotta trovata nei pressi l’afferrava puntandola al colo del commerciante minacciosamente per poi ferirlo ad un braccio non riuscendo ad allontanarsi per l’intervento dell’addetto alla sicurezza che lo fermava, allertando nel frattempo i soccorsi per le cure al commerciante e i carabinieri che giunti prendevano in consegna il giovane.

Il fermato veniva condotto in caserma dove, acquisiti a suo carico elementi di presunta responsabilità in ordine al reato di rapina impropria aggravata e lesioni personali, veniva arrestato e ristretto a disposizione della Procura reggiana. Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.