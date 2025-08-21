giovedì, 21 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiEtra Festival Vignola tra performance e poesia





Etra Festival Vignola tra performance e poesia

AppuntamentiVignola
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Si avvia a conclusione Etra Festival, la rassegna estiva che impreziosisce le serate di agosto in Piazza dei Contrari a Vignola con una programmazione dedicata alla musica, alla poesia, alla narrazione e alle arti performative.

Sabato 23 agosto tocca a Sand Nature, performance di Paolo Carta, artista visivo che attraverso la sand art racconta la forza rigeneratrice della natura. Le immagini, create in tempo reale con la sabbia e proiettate su grande schermo, daranno vita a un racconto visivo poetico e coinvolgente.

Chiude la rassegna, giovedì 28 agosto, l’anteprima del Poesia Festival con una serata dedicata alla poesia in collaborazione con la storica manifestazione. Sul palco, letture a più voci garantiranno un assaggio dell’atmosfera che accompagnerà l’edizione di quest’anno. Info e programma completo sul sito del Poesia Festival: www.poesiafestival.it.

Gli spettacoli tutti a ingresso gratuito, si svolgono all’aperto in Piazza dei Contrari, con inizio alle ore 21; Etra Festival, con la direzione artistica di Andrea Candeli, è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale Aps, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola. Il programma completo e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito della Rocca di Vignola, www.roccadivignola.it.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.