Domenico Berardi rinnova col Sassuolo Calcio fino al 30 giugno 2029

Il Sassuolo Calcio rende noto il prolungamento del contratto di Domenico Berardi fino al 30 giugno 2029.

Da luglio del 2011, sempre in neroverde, Domenico Berardi è simbolo e bandiera del Sassuolo e ora continuerà a vestire questa maglia fino al 2029. Protagonista di una carriera che lo ha visto crescere e affermarsi ad altissimi livelli fino a diventare uno dei giocatori più rappresentativi del calcio italiano.

Con 400 presenze, 148 gol e 110 assist con la maglia del Sassuolo, Berardi è il miglior marcatore della storia del club, esempio di talento, passione e fedeltà ai colori neroverdi.

Tanta strada fatta insieme e tanta strada ancora da fare, sempre con i colori neroverdi.

Le dichiarazioni dal sito ufficiale del Sassuolo calcio:

Domenico Berardi

“Sassuolo è casa. Far parte del Sassuolo vuol dire far parte di una famiglia. La maglia neroverde rappresenta la mia storia, la mia carriera, la mia passione. Qui sono diventato uomo e calciatore e sono felice ed orgoglioso di continuare a vivere delle emozioni uniche con questi colori. Ringrazio la famiglia Squinzi, la dirigenza, tutta la società, lo staff, i compagni e i tifosi per essere stati sempre al mio fianco. C’è ancora tanto da vivere insieme!”.

Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo Calcio

“Il rinnovo di Domenico rappresenta un segnale forte di continuità e identità. Berardi è il simbolo del Sassuolo. Siamo orgogliosi di proseguire insieme questo percorso e di poter contare ancora a lungo sul suo prezioso contributo dentro e fuori dal campo”.