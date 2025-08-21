giovedì, 21 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaDalla Six-Star Medal alla Sydney Marathon: Lorenzo Lo Preiato, il maratoneta col...





Dalla Six-Star Medal alla Sydney Marathon: Lorenzo Lo Preiato, il maratoneta col cuore rinato

BolognaSport
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Lorenzo Lo Preiato con la “Six-Star Medal”

Dalla finanza alle maratone, dalla sala operatoria alla linea del traguardo: Lorenzo Lo Preiato, “wealth advisor” bolognese e maratoneta per vocazione, è pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua straordinaria avventura sportiva.

Dopo aver conquistato la prestigiosa “Six-Star Medal” — riconoscimento riservato a chi completa le sei maratone più celebri al mondo (Tokyo, Boston, Londra, Berlino, Chicago e New York) — Lorenzo sarà protagonista, questa volta dietro le quinte, della Sydney Marathon in programma domenica 31 agosto.

Ma ciò che rende unica la sua presenza in Australia non è solo il cambio di ruolo, da atleta a volontario, bensì il messaggio che porterà con sé. Un messaggio che ha guidato ogni suo passo, anche quando il cuore sembrava non voler più correre.

Sei bypass coronarici non hanno fermato la sua voglia di vivere, né la sua determinazione a dimostrare che la resilienza può essere più forte della diagnosi. “Non corro per sfuggire alla morte. Corro per abbracciare la vita” ha dichiarato Lo Preiato. “Ogni maratona è stata una sfida contro i miei limiti, ma anche un inno alla possibilità. Se il mio cuore ha resistito, è perché ho creduto che ogni traguardo fosse solo l’inizio”.

A Sydney, Lorenzo indosserà la divisa da volontario con la stessa fierezza con cui ha indossato il pettorale e le scarpe da maratoneta nelle capitali del mondo. Sarà lì per accogliere, incoraggiare, raccontare. Perché dietro ogni runner c’è una storia, e dietro ogni storia può esserci un cuore che ha imparato a battere più forte.

La sua presenza sarà simbolo di rinascita, di passione e di quella forza silenziosa che solo chi ha affrontato il dolore può trasmettere. E mentre i corridori attraverseranno le strade australiane, Lorenzo sarà lì, non per tagliare il traguardo, ma per aiutare gli altri a farlo.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.