Auto fuori strada a Boretto, ferito un uomo

E’ stato trasportato al Maggiore di Parma l’uomo rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi in viale Europa a Boretto. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo alla guida del mezzo avrebbe fatto tutto da solo, finendo fuori strada con l’auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 con l’elisoccorso, i Vigili del fuoco e la Polizia locale Bassa reggiana.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810