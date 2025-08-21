Allerta meteo, revocata l’ordinanza di divieto di permanenza nei parchi e giardini di Bologna

Nella giornata di oggi è stata revocata l’ordinanza emessa ieri 20 agosto, a seguito dell’allerta maltempo diramata da ARPAE e Regione Emilia Romagna, che vietava la permanenza nei parchi e nei giardini cittadini e sospendeva le manifestazioni e gli eventi all’aperto. Tuttavia, si consiglia alla cittadinanza precauzione nel sostare sotto gli alberi all’interno dei parchi.
