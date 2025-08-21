giovedì, 21 Agosto 2025
A Formigine aperte le iscrizioni per il servizio “Primi passi”

FormigineSociale
Tempo di lettura 1 min.

Attivo presso il Centro per le Famiglie di Casinalbo, è dedicato ai bambini che non frequentano il nido

Immagine a corredo fornita dal Comune di Formigine

Sono aperte le iscrizioni per il servizio educativo integrativo “Primi Passi”, attivo presso il Centro per le Famiglie di Casinalbo.

Il servizio è rivolto a bambini da 0 a 12 mesi non frequentanti i nidi d’infanzia, accompagnati dai loro genitori o da altri adulti di riferimento.

Si configura come spazio di gioco per i piccoli e luogo di sostegno alla genitorialità per gli adulti. Infatti, per i bambini significa conoscere altre persone, utilizzare materiali diversi, sperimentare i primi giochi all’interno di un gruppo; per gli adulti è un luogo in cui incontrarsi con le educatrici del Centro che proporranno attività e si confronteranno sulle tematiche educative.

La frequenza è settimanale, indicativamente il mercoledì mattina dalle ore 9 alle 12. Il primo ciclo si terrà a ottobre e novembre (iscrizioni entro settembre), il secondo sarà a gennaio e febbraio (iscrizioni entro dicembre), il terzo ad aprile e maggio (iscrizioni entro marzo).

L’accesso è gratuito ma soggetto ad iscrizione. Possono presentare domanda d’iscrizione solo i nati in corso d’anno. È possibile presentare domanda in qualunque momento dell’anno educativo, accedendo (in base ai posti disponibili) al primo turno utile in base alla data di richiesta.

Le domande di iscrizione devono essere presentate online, nell’area dedicata del sito Internet del Comune di Formigine. È possibile richiedere supporto nella compilazione presso lo Sportello del Cittadino, previo appuntamento da fissare telefonicamente (059/416167) oppure online nella sezione “Prenotazione appuntamenti”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i Servizi per l’Infanzia (tel. 059 416275, nidi@comune.formigine.mo.it).

 

















Redazione 1

