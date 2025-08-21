A Campogalliano Digitale Facile anche in farmacia

Il progetto Digitale Facile arriva anche nelle farmacie di Campogalliano. A partire da 1° settembre il servizio di facilitazione digitale sarà disponibile il lunedì dalle 15.30 alle 18.30 presso la farmacia Sant’Orsola in via Giuseppe Garibaldi 7 e il mercoledì dalle 9 alle 12 nella farmacia comunale di piazza Pace 3.

Il Punto Digitale Facile rimane attivo anche nella sede municipale di Piazza Vittorio Emanuele II 1 presso lo Sportello Facile, ogni venerdì dalle 9 alle 13.

Per i cittadini un’occasione in più per ricevere gratuitamente formazione e assistenza individuale all’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali: l’utente interessato verrà seguito passo dopo passo, ottenendo supporto personalizzato su procedure specifiche, ad esempio attivare lo SPID o consultare il Fascicolo Sanitario Elettronico.

L’iniziativa rientra nel progetto Punto Digitale Facile, dove è possibile ricevere servizi di facilitazione digitale, per accompagnare la comunità nell’utilizzo di internet, delle tecnologie e dei servizi digitali pubblici e privati.

I Punti Digitale Facile sono gestiti in co-progettazione dall’Unione delle Terre d’Argine e da quattro Enti del Terzo Settore (ETS), individuati con un avviso pubblico: CSV Terre Estensi (ente capofila), ANS Anziani e Non Solo, Cooperativa Il Mantello e Circolo la Fontana di Fossoli.