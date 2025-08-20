mercoledì, 20 Agosto 2025
Traffico di droga con corrieri ovulatori: condannato finisce in carcere pakistano residente a Guastalla

Bassa reggianaCronacaGuastallaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.

Dovrà scontare 7 anni e 8 mesi di reclusione per le condanne definitive legate a due diverse vicende di spaccio di eroina

I Carabinieri della Stazione di Guastalla hanno dato esecuzione a un provvedimento di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Reggio Emilia nei confronti di un cittadino pakistano 51enne residente a Guastalla, già coinvolto in importanti operazioni antidroga. L’uomo era stato condannato in via definitiva per due episodi distinti di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare:

  • Operazione “Lot Bis” (2019): una vasta e complessa indagine antidroga che coinvolse le province di Bologna, Reggio Emilia, Ravenna, Pistoia, Arezzo, Brescia, Roma, Monza e Milano. L’attività investigativa, condotta dalle forze dell’ordine con metodi tradizionali e tecnologie di intercettazione, portò all’esecuzione di 31 misure cautelari personali (22 custodie cautelari in carcere e 9 obblighi di dimora) nei confronti di soggetti, in larga parte cittadini pakistani, stabilmente insediati tra Bologna e Reggio Emilia. Le indagini avevano fatto emergere un sistema ben organizzato di importazione di eroina dal Pakistan verso l’Italia, con un modus operandi particolarmente rischioso: i cosiddetti “corrieri ovulatori”. I trafficanti reclutavano connazionali disposti a ingerire, mettendo a repentaglio la propria vita, tra i 400 e i 700 grammi di ovuli di droga a testa, così da eludere i controlli aeroportuali. Una volta giunti in Italia, gli ovuli venivano recuperati e la sostanza destinata allo spaccio capillare sul territorio. Per il suo ruolo in questa organizzazione, il 51enne di Guastalla era stato condannato dalla Corte d’Appello di Bologna a 3 anni e 8 mesi di reclusione, oltre a 14.000 euro di multa e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici (condanna divenuta definitiva nell’ottobre 2022).
  • Arresto a Reggiolo (2017) – fermato all’uscita del casello autostradale a bordo di un’auto condotta da un cittadino indiano, venne trovato in possesso di oltre 300 grammi di eroina suddivisa in 30 ovuli. Per questo episodio è stato condannato a 4 anni di reclusione, 18.000 euro di multa e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici (condanna divenuta definitiva nel maggio 2025).

Tenuto conto dei periodi di pena già scontati (6 mesi e 2 giorni), l’uomo deve espiare una pena complessiva di 7 anni e 8 mesi di reclusione.

Ricevuto il provvedimento, i carabinieri della stazione di Guastalla  hanno rintracciato il condannato, dichiarandolo in arresto e traducendolo presso il carcere di Reggio Emilia per l’espiazione della pena.

















Redazione 1

