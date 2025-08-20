mercoledì, 20 Agosto 2025
San Giovanni in P.: custodia presso l’Istituto Penale Minorile per giovane indagato di tentato omicidio

Nei giorni scorsi, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna ha convalidato il fermo disposto dalla Procura minorile a carico di un minorenne di San Giovanni in Persiceto indagato per tentato omicidio, porto di oggetti atti ad offendere e detenzione di sostanze stupefacenti. Il Giudice, su conforme richiesta della Procura, ha disposto la misura cautelare della custodia presso Istituto Penale Minorile.

A seguito della segnalazione operata dal Pronto Soccorso dell’Ospedale di San Giovanni in Persiceto, relativa all’ingresso di un giovane attinto da plurimi colpi di arma bianca, le indagini subito avviate da Carabinieri del Nucleo Operativo di San Giovanni in Persiceto consentivano di localizzare il luogo dell’aggressione, di dare un nome al presunto responsabile dell’aggressione e di recuperare l’arma usata per il delitto. Il soggetto minorenne è stato sottoposto al fermo disposto dal Pubblico Ministero mentre era in procinto di partire per un periodo di vacanza fuori regione. La persona offesa, dopo le cure dei sanitari, pur avendo riportato lesioni gravi, non è più in pericolo di vita.

Le indagini continuano per chiarire il contesto in cui è maturato l’episodio ed i motivi che hanno scatenato l’aggressione.

L’indagato, per il quale vale la presunzione di innocenza, potrà, nel prosieguo del procedimento, fornire elementi a propria discolpa che verranno valutati nell’ambito del compendio indiziario in corso di acquisizione.

 

















