Reggiana: attiva dal tardo pomeriggio di oggi la vendita dei biglietti per la prima dei granata in campionato a Palermo

Ha preso il via oggi, mercoledì 20 agosto, la prevendita dei biglietti per la partita Palermo-Reggiana, in programma alle ore 21:00 di sabato 23 agosto allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo e valida per il primo turno di Serie BKT 2025/26.

La prevendita è attiva al Reggiana Official Store, nei punti vendita autorizzati VIVATICKET sul territorio e online sul sito VIVATICKET. Sono circa 2000 i posti disponibili nel Settore Ospiti (zone A21, O21), unico settore valido per i residenti nella Provincia di Reggio Emilia. La vendita continuerà fino alle ore 19:00 di venerdì 22 agosto e il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi.

SETTORE OSPITI (prezzo unico) – euro 22,00 (+ diritto di prevendita)

















