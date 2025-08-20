mercoledì, 20 Agosto 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 21 agosto 2025

Tempo di lettura Less than 1 min.
Nuvolosità irregolare al mattino, in intensificazione a partire dai settori più occidentali, con annessi possibili temporali. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni su tutta la Regione, soprattutto sulle pianure e, in serata, sul settore nord-orientale.

Temperature minime stazionarie sui 19/21 gradi, massime in diminuzione comprese tra 25/27 gradi in pianura e fascia costiera. Venti prevalentemente da sud-ovest con rinforzi e raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare mosso, molto mosso al largo con moto ondoso in attenuazione dalla serata-nottata.

(Arpae)

















Redazione 1

