Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 21 agosto 2025

Nuvolosità irregolare al mattino, in intensificazione a partire dai settori più occidentali, con annessi possibili temporali. Dal pomeriggio estensione dei fenomeni su tutta la Regione, soprattutto sulle pianure e, in serata, sul settore nord-orientale.
Temperature minime stazionarie sui 19/21 gradi, massime in diminuzione comprese tra 25/27 gradi in pianura e fascia costiera. Venti prevalentemente da sud-ovest con rinforzi e raffiche nelle aree interessate dai temporali. Mare mosso, molto mosso al largo con moto ondoso in attenuazione dalla serata-nottata.
(Arpae)