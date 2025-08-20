Lunedì 25 agosto il Silent reading party in biblioteca

Lunedì 25 agosto, alle ore 21, la biblioteca di Castelnovo di Sotto organizzerà un “Silent Reading Party”. Ognuno potrà portare un libro da casa, o prenderlo in biblioteca, e leggere in silenzio per 40 minuti. Al termine ci sarà la possibilità di condividere la propria esperienza con gli altri partecipanti e a Federica Scaltriti.