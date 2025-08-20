Due minori nei guai a Bibbiano: avrebbero asportato 8.000 dalla cassa di un supermercato

Si sarebbero introdotti in un supermercato di Bibbiano dalla porta principale d’ingresso e poi si sarebbero diretti sul retro del supermercato, riuscendo a prelevare dalla borsa di una responsabile del supermercato la chiave della cassaforte, che avrebbero aperto asportando la somma di circa 8 mila euro in contanti. Dopo poco, la responsabile si accorgeva dell’ammanco e allertava il 112, che inviava una pattuglia dei carabinieri per un sopralluogo.

A seguito della denuncia venivano avviate le indagini dei militari della stazione di Bibbiano che, supportate dai sistemi di video sorveglianza posti all’interno dell’esercizio commerciale e nel locale in cui era riposta la cassaforte, e grazie anche all’osmosi informativa con gli altri comandi stazione, venivano acquisiti elementi di presunta responsabilità nei confronti di due minori.

I fatti risalgono ad una mattina di questo mese, quando una pattuglia dei carabinieri veniva inviata presso un supermercato di Bibbiano, in quanto era stato segnalato un furto. Sul posto i militari acquisivano le prime informazioni dalla responsabile del supermercato la quale riferiva che due giovani avevano prelevato dalla cassaforte del negozio la somma contante di 8.000 euro circa. I militari, visionavano nell’immediato le immagini del sistema di videosorveglianza interno, notando i presunti giovani ladri che, dopo essersi addentrati dalla porta principale d’ ingresso del negozio si dirigevano nel retro e, impossessatisi delle chiavi della cassaforte, la aprivano asportandone il danaro per poi uscire dileguandosi.

A seguito della successiva denuncia, i militari Bibbianesi, davano avvio alle indagini, procedendo alla minuziosa analisi delle registrazioni del sistema di videosorveglianza installato presso il supermercato, consegnate dal denunciante. Dall’analisi, si riusciva – in via presuntiva – a ricostruire l’episodio delittuoso. Pertanto i militari, con l’ausilio delle riprese video delle telecamere, diramavano i frame delle immagini che immortalavano i due presunti responsabili, presso gli altri comandi stazione presenti sul territorio. L’attività investigativa dava esito positivo in quanto riuscivano ad identificare i due giovani a ad acquisire a loro carico elementi di presunta responsabilità. Per questi motivi, con l’accusa di concorso in furto aggravato, i carabinieri hanno denunciato alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna due minori di 15 e 17 anni.

Il procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguirà per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.