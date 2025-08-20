mercoledì, 20 Agosto 2025
Bologna, divieto di permanenza nei parchi e nei giardini e sospensione di manifestazioni ed eventi all’aperto

L’ordinanza è stata emessa a seguito dell’allerta arancione emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna

A seguito dell’Allerta 085/2025 emanata da ARPAE e Regione Emilia-Romagna, il Comune di Bologna ha emesso un’ordinanza che a partire dalle 20 di oggi mercoledì 20 agosto, vieta di permanere nelle aree verdi, parchi e giardini cittadini e collinari. Sono sospese altresì tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno dei parchi e giardini, con obbligo di rimuovere tutte le strutture precarie presenti per evitare ulteriori pericoli.

Si raccomanda a tutti la massima cautela in prossimità delle aree in cui sono presenti alberature, vicino a tensostrutture, impalcature e strutture pubblicitarie. Il divieto di permanenza rimane valido fino al superamento delle situazioni di criticità.
In considerazione delle precipitazioni previste, si è inoltre provveduto alla pulizia della griglia del Ravone e tutte le altre sono state monitorate senza necessità di intervenire.

Invitiamo i cittadini e le cittadine a tenersi aggiornati seguendo solo i canali ufficiali del Comune.

















