mercoledì, 20 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaAuto contro albero a Formigine. Il conducente rifiuta gli accertamenti su abuso...





Auto contro albero a Formigine. Il conducente rifiuta gli accertamenti su abuso di sostanze

CronacaFormigineIn evidenza
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

S’intensificano col mese di agosto i controlli di polizia stradale, con particolare attenzione all’abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti, da parte della Polizia Locale di Formigine.

Nell’arco degli ultimi sei mesi, sono stati 1.675 i veicoli controllati. 16 persone sono state sanzionate (amministrativamente o penalmente) per condotte legate all’abuso di sostanze; di queste, la metà aveva un’età compresa tra i 25 e i 35 anni.

L’ultimo episodio risale ai giorni scorsi quando la pattuglia della Polizia Locale ha eseguito i rilievi di un incidente stradale nella frazione di Colombaro (via Maranello). Il conducente aveva perso il controllo dell’autovettura uscendo dalla sede stradale e terminando la sua corsa contro un albero a bordo strada.

L’autista, un ventiquattrenne straniero residente da tempo in provincia di Modena, circolava con patente straniera senza aver provveduto alla conversione con documento italiano. L’uomo è stato sanzionato per la violazione ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché ha rifiutato gli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di bevande alcoliche.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.