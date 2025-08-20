Attivate le misure di profilassi per un caso di Chikungunya a Bentivoglio

Un caso autoctono di infezione da Chikungunya è stato identificato oggi nel comune di Bentivoglio. La persona risultata positiva è residente a Bentivoglio, in località San Marco.

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna, in collaborazione con il Comune di Bentivoglio, ha immediatamente attivato le azioni previste dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi, con l’obiettivo di contenere la diffusione del virus sul territorio.

Le misure di profilassi straordinarie includono:

– tracciamento delle attività svolte dal paziente nei giorni precedenti l’inizio dei sintomi, con attivazione di disinfestazioni mirate nel raggio di 300 metri da ciascun luogo potenzialmente a rischio

– coinvolgimento della amministrazione comunale interessata e dei medici di medicina generale;

– estensione delle indagini epidemiologiche al nucleo familiare del paziente.

La Chikungunya è una malattia tipica delle zone tropicali che si trasmette all’uomo attraverso la puntura delle zanzare del genere Aedes tra cui la zanzara tigre. Il virus non si trasmette da persona a persona.

Per controllare al meglio l’evento, è importante che la popolazione collabori attivamente seguendo le indicazioni sanitarie e segnalando tempestivamente eventuali sintomi.

Per proteggere se stessi e la comunità è fondamentale proteggersi dalle punture ed evitare che le zanzare possano riprodursi facilmente:

• usando repellenti e indossando pantaloni lunghi e camicie a maniche lunghe quando si è all’aperto, soprattutto all’alba e al tramonto

• usando delle zanzariere alle finestre

• svuotando di frequente i vasi di fiori o altri contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante cambiando spesso l’acqua nelle ciotole per gli animali

• tenendo le piscinette per i bambini in posizione verticale quando non sono usate.

Per ulteriori informazioni:

La pagina dedicata alla Chikungunya sul sito dell’AUSL di Bologna

Il bollettino del Dipartimento di Sanità Pubblica sui focolai di malattie trasmesse da zanzare attivi e recenti

Il sito del Comune di Bentivoglio