A Sasso Marconi “Pubblica in Festa!” 2025

In Pubblica Assistenza si respira aria di festa: da venerdì 22 agosto “Pubblica in Festa!”, storica manifestazione organizzata dai volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, torna ad animare la sede dell’associazione con sei serate di festa distribuite nell’arco di due week-end.

In occasione di “Pubblica in Festa!”, le porte della sede di via San Lorenzo si aprono per accogliere i cittadini con invitanti proposte gastronomiche (piatti della tradizione emiliana, pizze e le mitiche crescentine di Antico Mondo Contadino) e un ricco programma di intrattenimenti musicali che comprende dj set, musica anni ‘60/70/80, ballo liscio, musica rock, folk e della tradizione popolare, mentre per i più piccini ci saranno gonfiabili, palloncini e sorprese.

La festa si apre venerdì 22 agosto con l’inaugurazione della nuova ambulanza “Marconi 21”: un automezzo attrezzato con tutti i presidi necessari per il servizio di soccorso sanitario, che contribuirà a rinnovare e potenziare il parco mezzi dell’associazione. Taglio del nastro alle 19 alla presenza del presidente della Pubblica Assistenza, Leonardo Santoli, e delle autorità cittadine. La serata prosegue poi con l’esibizione degli allievi della scuola “Music Factory” di Sasso Marconi e la musica anni ‘60 di “The Sushettes & Maki Band”. Sabato 23 dj set con possibilità di seguire in diretta su maxi-schermo la partita Roma-Bologna, valida per la prima giornata del campionato di calcio 2025/26, seguita da dj set. Domenica 24 si balla con l’orchestra “William Monti & Erica”.

Il secondo week-end di “Pubblica in Festa!” si apre venerdì 29 agosto nel segno della tradizione popolare, con l’esibizione di un cultore delle tradizioni musicali e della cultura bolognese come Fausto Carpani, in scena con il suo Gruppo Emiliano. Si prosegue sabato 30 con la musica rock/folk irlandese dei“Drunk Butchers & Tilibilke Ruticar Orkestar” e si chiude domenica 31 con le sonorità anni 70/80 proposte da “Ma quale duo”.

“Pubblica in Festa!” sarà anche una buona occasione per conoscere meglio la realtà della Pubblica Assistenza Sasso Marconi, che dal 1982 opera nel settore del volontariato socio-sanitario. Durante le serate verranno infatti presentate le attività delle Pubblica Assistenza e le opportunità che l’associazione – attiva oggi in diversi ambiti, dal soccorso alla Protezione civile, dai servizi sociali all’educazione sanitaria fino alla promozione della solidarietà – offre alle persone, di tutte le fasce d’età. Negli spazi della ‘Pubblica’ ha sede anche la Casa del Volontariato, realtà che riunisce le associazioni Aido, Avis, Antico Mondo Contadino, CSI Sasso Marconi, Passo Passo, Pro Loco Borgo Fontana, Quei favolosi anni 70/80 e Ponte Albano C’è, con cui la Pubblica Assistenza condivide progetti e finalità partendo proprio da “Pubblica in Festa!”, espressione del lavoro in sinergia tra volontari appartenenti a diverse realtà ma partecipi di un comune progetto solidale.

L’appuntamento con “Pubblica in Festa!” è per il 22-23-24 agosto e il 29-30-31 agosto, dalle ore 19, presso la sede della Pubblica Assistenza in via San Lorenzo 4, a Sasso Marconi.

Maggiori info e dettagli sul programma nel volantino allegato e sui canali social della Pubblica Assistenza Sasso Marconi: Facebook | Instagram

La manifestazione è patrocinata dal Comune di Sasso Marconi