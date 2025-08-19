martedì, 19 Agosto 2025
Un’apericena per sostenere il Reparto di Gastroenterologia Endoscopica Digestiva del Magati

A Dinazzano un’apericena sotto le stelle, con importanti finalità benefiche. E’ quella organizzata da Apro che si terrà sabato 30 agosto presso la Parrocchia di Santa Maria Assunta in via Statutaria 99.

Il ricavato della serata andrà a favore del Reparto di Gastroenterologia Endoscopica Digestiva dell’Ospedale Magati di Scandiano, per l’acquisizione di dispositivi di intelligenza artificiale per lo svolgimento delle colonscopie, e per l’individuazione e caratterizzazione di tumori al colon retto.

La serata avrà inizio alle 19.30 e prevede un ricco buffet salato e gramigna con salsiccia servita a metà serata, unitamente ad acqua, vino e dolci a buffet. E sarà accompagnata dalle sonorità acustiche di Ruby Formentini ed il suo gruppo.

















