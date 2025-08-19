Un corso sull’affido familiare al via in settembre al Centro per le famiglie dell’Unione Appennino Reggiano

Il Centro per le Famiglie dell’Unione Appennino Reggiano rende noto che è in partenza un nuovo, importante corso formativo sull’affido familiare, una serie di incontri gratuiti per conoscere che cosa significa accogliere un bambino o un ragazzo in famiglia.

Gli incontri saranno condotti da una psicologa, insieme ad un assistente sociale ed un esperto giuridico.

È prevista la partecipazione di un’associazione che condividerà alcune testimonianze relative a progetti di accoglienza.

La prima serata è fissata per il 24 settembre alle ore 19 al Centro per le Famiglie, in via XXV Aprile a Castelnovo Monti. La prenotazione è obbligatoria: per effettuarla e per informazioni tel. 340 4649682.