Tolè si veste d’arte; sabato 23 e domenica 24 agosto 2025 torna Artolè

Sabato 23 e domenica 24 agosto nei borghi e nei vicoli di Tolè si inaugurano sette nuove opere d’arte in occasione della XXVIII edizione di Artolè.

Le opere di quest’anno sono state realizzate da Tina Gozzi e Loredano Sammartino, amici di Artolè che da anni contribuiscono con il loro lavoro ad abbellire le vie del paese.

Gozzi ha decorato una lunga parete con dipinti dedicati agli abiti e cappelli che ogni anno indossano ragazze, signore e signori durante la sfilata lungo le vie del paese, accompagnate da musica e spettacoli in strada. Quest’anno il colorato corteo avrà luogo domenica alle ore 17:00.

Con la sua magnifica pittura, Tina Gozzi ha dato lustro a questo evento, dipingendo stupende donne vestite di abiti maestosi e visi con cappelli affascinanti. Dal 2010 l’artista ha donato al borgo dodici opere d’arte di pregio.

Loredano Sammartino, artista toletano, ha dipinto due opere d’arte di grande significato. Una in particolare è un omaggio alla merciaia e sarta Pierina Sammartini, che vanta oltre settanta anni di lavoro per la comunità di Tolè e che tutt’ora continua con i suoi meravigliosi 92 anni. Loredano, artista generoso ed eclettico, ha regalato ai muri del borgo artistico una decina di opere d’arte.

Artolè sarà anche quest’anno un evento ricco di colore, con mercatino artistico e mostre di pittura per tutta la giornata di domenica e stand gastronomici aperti già da sabato sera al Palazzo Bice Sapori. Da quest’anno, Fontechiara collabora con il Salotto Ricreativo, neonata associazione fondata da ragazzi e ragazze di Tolè, che curerà l’organizzazione di un evento musicale al Palazzo Bice Sapori per la serata di sabato 23 agosto.

In collaborazione con la parrocchia, è previsto un ricco programma al Teatro parrocchiale. Sabato alle ore 16:00 verranno presentati libri degli scrittori Cristoni, Fioribelli, Leonelli, Orsi e Silvestri. Alle 21:00 seguirà uno spettacolo di cabaret della compagnia dialettale I Felsinei. Domenica, invece, è in programma alle ore 16:00 lo spettacolo per bambini degli artisti Nasi Rossi.

Artolè si concluderà domenica sera, con il tradizionale concerto della Banda Bignardi di Monzuno, alle ore 21 nel piazzale della Chiesa.

“Anche quest’anno l’Associazione Fontechiara si è superata nel proporre nuove opere ma soprattutto un programma ricco per la loro tradizionale festa di Tolè – afferma il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri -. E’ sempre un piacere vedere come l’iniziativa, l’attaccamento e il sentimento positivo per il proprio paese si trasformi in opere d’arte che sono fruibili tutto l’anno per i visitatori e che rappresentano una forte attrattiva turistica per il borgo di Tolè. Complimenti ancora alla Presidente Tina Zaccanti e a tutti i volontari di Fontechiara. E’ sempre un piacere e un onore partecipare alla festa di Artolè”.