martedì, 19 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaTangenziale di Bologna: chiuso per una notte il tratto tra gli svincoli...





Tangenziale di Bologna: chiuso per una notte il tratto tra gli svincoli 4 bis Aeroporto Marconi e 2 Borgo Panigale verso Casalecchio

BolognaViabilita'
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e lo svincolo 2 Borgo Panigale, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, percorrere la viabilità ordinaria: via del Triumvirato, SS9 via Emilia-via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.

Di conseguenza, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

  • sarà chiuso lo svincolo che dal Ramo Verde, con provenienza dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, immette sulla Tangenziale di Bologna, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, i veicoli diretti verso Casalecchio potranno uscire allo svincolo San Giovanni in Persiceto;
  • sarà chiusa l’entrata verso Casalecchio/A1 degli svincoli 4 via del Triumvirato e 3 Ramo Verde; inoltre, lo svincolo 4 non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

Si ricorda che l’uscita dello svincolo 3 Ramo Verde da San Lazzaro/A14 è chiusa per lavori di manutenzione del margine della piattaforma autostradale; la riapertura è prevista alle ore 5:00 di venerdì 12 settembre. In alternativa si potrà uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi e seguire l’itinerario sopra indicato ed entrare allo svincolo 2 Borgo Panigale.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.