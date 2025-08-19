martedì, 19 Agosto 2025
Sorpreso dalla Polizia locale di Modena mentre spaccia nel weekend di ferragosto

CronacaIn evidenza ModenaModena
Anche nel fine settimana di Ferragosto non si è fermata l’attività di controllo della Polizia locale di Modena. Nel primo pomeriggio di sabato 16 agosto, nella zona tra via del Pozzo e via Emilia Est, gli agenti sono intervenuti a seguito di svariate segnalazioni giunte da alcuni residenti che avevano notato movimenti sospetti. L’operazione ha portato all’arresto di un giovane appena maggiorenne, sorpreso mentre vendeva una dose di cocaina a un coetaneo.

Il ragazzo aveva con sé tre cristalli di cocaina, per un peso complessivo di 2,87 grammi. Uno di questi lo stava consegnando al momento del controllo. Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato un bilancino di precisione e uno smartphone, ritenuti strumenti utilizzati per l’attività di spaccio.

Il giovane è stato trattenuto al Comando di via Galilei fino a lunedì mattina, quando è stato condotto in Tribunale per l’udienza di convalida. Il giudice ha confermato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma tre volte a settimana presso l’autorità di polizia giudiziaria, in attesa dello svolgimento del processo.

L’intervento conferma l’attenzione costante della Polizia locale nei confronti delle segnalazioni dei cittadini e la continuità dei controlli sul territorio, compresi i giorni festivi.

 

















