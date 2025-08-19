martedì, 19 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeTop news by ItalpressSinner “Un po’ di riposo prima di tornare al lavoro”





Sinner “Un po’ di riposo prima di tornare al lavoro”

Top news by Italpress
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
Sinner “Un po’ di riposo prima di tornare al lavoro”

ROMA (ITALPRESS) – “Ieri non mi sentivo benissimo e mi dispiace davvero deludervi. Grazie di cuore a tutti coloro che mi hanno supportato sul posto e da casa: il vostro supporto significa il mondo. Congratulazioni a Carlos Alcaraz e alla sua squadra: state facendo una stagione incredibile e vi auguro il meglio per il futuro. Ora è il momento di riposarmi un paio di giorni prima di tornare al lavoro”. Così, sui social, Jannik Sinner, a proposito delle sue condizioni fisiche e del ritiro di ieri sera nella finale del Masters 1000 di Cincinnati. L’azzurro, che non ha fornito spiegazioni circa il malore che lo ha costretto a fermarsi nell’ultimo atto del 1000 dell’Ohio, ha già nel mirino il singolare maschile degli Us Open, ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena da domenica sui campi in cemento del Flushing Meadows Park. In palio nel Major di New York c’è anche la vetta della classifica mondiale. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, ieri sera vincitore a Cincinnati, insidia da vicino il campione altoatesino, attualmente ancora numero 1 del ranking internazionale.
Dal torneo di doppio misto degli Us Open, al via oggi, invece, Sinner si è cancellato. L’azzurro avrebbe dovuto giocare in coppia con Katerina Siniakova, contro il duo composto dal tedesco Alexander Zverev e dalla svizzera Belinda Bencic. L’italiano e la compagna della Repubblica Ceca si sono però ritirati. Al loro posto giocherà la coppia statunitense composta da Danielle Collins e Christian Harrison, in gara come “Alternate”.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

















Red IP

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.