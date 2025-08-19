San Felice sul Panaro: caso sospetto di Chikungunya, esito negativo dagli esami di accertamento

Il Comune di San Felice sul Panaro avvisa che il caso sospetto della malattia Chikungunya trasmessa tramite le punture delle zanzare del genere Aedes albopictus (Zanzara Tigre), segnalato da parte dell’Ausl di Modena, non è stato confermato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’Ausl, pertanto gli interventi adulticidi e larvicidi programmati sono sospesi.