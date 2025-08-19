Pavullo, al via la prima indagine Federconsumatori sulla qualità del servizio di raccolta rifiuti e sulla pulizia della città

E’ partita la prima indagine sulla qualità del servizio di raccolta rifiuti e sulla pulizia della Città di Pavullo, voluta da Federconsumatori Modena, mediante la compilazione di un questionario online. La prima fase, nelle scorse settimane, ha coinvolto un campione limitato di cittadine e cittadini, mentre ora l’indagine è aperta a tutti i maggiorenni residenti a Pavullo, con la garanzia di anonimato e riservatezza dei dati raccolti.

Federconsumatori ha maturato negli ultimi anni una buona esperienza su questa specifica attività, con quattro indagini effettuate nella maggiori città della provincia di Modena, mentre sono tre quelle in programma per il 2025. E’ una occasione unica per esprimere le proprie valutazioni e per avanzare proposte sui diversi temi attinenti la raccolta rifiuti a Pavullo; una occasione per approfondire i problemi ma anche per segnalare le positività. Nel questionario sono presenti domande specifiche sul modello di raccolta rifiuti adottato nel territorio di Pavullo, su orari e tempi di raccolta, sull’adeguatezza del servizio, sull’abbandono dei rifiuti, sul servizio a chiamata e sull’efficienza della Stazione ecologica.

Largo spazio, nel questionario online, è dedicato al giudizio dei pavullesi sulla pulizia della Città: dallo spazzamento stradale, alla pulizia delle aree verdi, fino allo svuotamento dei cestini.

Altre domande riguardano la conoscenza rispetto alle tariffe applicate, ad agevolazioni e incentivi, alla chiarezza della fattura. Infine chiediamo di esprimersi sulla capacità di risolvere i problemi da parte del gestore e, per quanto di pertinenza, da parte del Comune.

Una indagine la nostra decisamente articolata, libera e priva di sponsor, che richiede la partecipazione di cittadine e cittadine; una indagine i cui esiti saranno presentati, entro il mese di settembre, alla Città ed alla informazione locale.

Questo il link per la compilazione online, riservata a chi abita a Pavullo e nelle sue frazioni. Presso la sede CGIL di via Giardini 212 sono disponibili questionari in forma cartacea. Si ringrazia la CGIL di Pavullo per la collaborazione.

https://sondaggi.cgilmodena.it/index.php/627731?lang=it

(Federconsumatori Modena APS)