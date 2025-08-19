martedì, 19 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseIT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile





IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile

Appennino ModeneseGuigliaSavignano sul PanaroSpilambertoVignola
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine a corredo fornita da ufficiostampa@festivalitaca.net

La diciassettesima edizione dello storico festival itinerante IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile coinvolgerà 11 regioni italiane per 20 tappe che da giugno a novembre declineranno la loro visione del tema 2025: Custodire il Futuro – Dalle scelte di oggi, il volto del domani.  La nuova edizione proporrà una riflessione sul rapporto tra cura e trasformazione, conservazione e preservazione dell’esistente unita a una riflessione di apertura verso le sfide e le possibilità del futuro, perché le scelte che si fanno oggi, giorno per giorno, plasmano ogni singolo aspetto del nostro domani.

La tappa VALLE PANARO: SAVIGNANO S.P – SPILAMBERTO – GUIGLIA  (23 – 24 – 29 – 30 – 31 agosto, 6-7 settembre 2025) propone un calendario fittissimo di eventi e proposte che prenderanno vita in una suggestiva cornice di borghi antichi tra le colline modenesi. La tappa racconterà le storie di chi, ogni giorno, protegge e rinnova l’anima di questi territori e, attraverso passeggiate naturalistiche, incontri con agricoltori, laboratori artigianali e degustazioni di prodotti tipici, permetterà di scoprire come il futuro possa nascere anche da gesti antichi, semplici, ma che restano necessari.

Il programma completo (incluso dettagli sugli eventi, modalità di partecipazione, ecc.) è consultabile al sito:

www.festivalitaca.net/edizione-2025/valle-panaro-spilamberto-guiglia-e-savignano-s-p/

IT.A.CÀ Festival: www.festivalitaca.net

www.comune.spilamberto.mo.it   www.comune.guiglia.mo.it  www.comune.savignano.it

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.