Il Medioevo torna a Castel di Casio

Un grande ritorno in Appennino: l’attesissima Rievocazione storica medioevale di Castel di Casio, in scena venerdì 22 e sabato 23 agosto 2025.

La giornata di venerdì 22 si aprirà con il convegno storico-culturale “La montagna prima del Mille” tenuto dal Prof. Renzo Zagnoni per un affascinante viaggio alla scoperta della storia e della vita nell’Appennino prima dell’anno Mille. A seguire si potranno gustare piatti tipici presso le varie locande situate in tutto il paese.

Ad allietare le serate vi saranno numerosi spettacoli tra cui sbandieratori, duelli, falconieri, artisti del fuoco, acrobati e giullari. In ogni angolo delle vie del centro storico troverete figuranti in abito d’epoca, mercato dei mestieri antichi, streghe, meretrici, lebbrosi, lavandai e alchimisti.

A metà serata corteo storico accompagnato da tamburi e chiarine. Numerose le attività dedicate ai più piccoli, con laboratori e racconti.

Forte della presenza nel paese dei resti di una torre e di mura duecentesche, l’evento si svolge al fine di rievocare e far conoscere un passato storico importante, che vide il paese di Castel di Casio, tra XIII e XIV secolo, come sede del Capitanato della Montagna bolognese.

Per il fondamentale ruolo politico svolto al tempo da questo centro, situato in posizione intermedia tra le città rivali di Bologna e Pistoia, confluivano qui genti da entrambi i versanti appenninici. Era in questo luogo infatti che si tenevano le sedute giuridiche, che venivano risolti problemi burocratici, che erano eseguite le condanne e che aveva luogo l’importante mercato mensile.

E’ un grande momento di aggregazione per il paese, che si spoglia degli abiti della modernità per indossare, assieme ai suoi abitanti, quelli di un tempo passato che gli conferì potere e splendore. Particolarmente attivi nell’organizzazione e nella partecipazione all’evento sono i giovani, che si impegnano nel mantenere vivo questo ormai tradizionale appuntamento e che si dedicano con entusiasmo alla sua preparazione.