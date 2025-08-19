martedì, 19 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
Il cordoglio dell’Ausl per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario

Aveva 48 anni, era in Azienda dal 2021 ed era impiegato nell’area C, dedicata alle attività per l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. Il ricordo commosso dei colleghi

L’Azienda USL di Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Paolo Coluccio, professionista del Servizio veterinario. 48 anni, Coluccio era giunto in Azienda nel 2021 e lavorava al Centro Servizi di Baggiovara nell’Area C, dedicata alle attività per l’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche. In particolare si occupava dei controlli relativi ai sottoprodotti di origine animale, come ad esempio la mangimistica e la formazione degli alimenti per il petfood. Negli anni aveva acquisito una notevole esperienza e competenza anche nel campo degli animali da esperimento, che lo ha portato a collaborare con l’Istituto Superiore di Sanità proprio su questo settore.

Commosso il ricordo dei colleghi del Servizio veterinario: “La sua capacità di superare le avversità e di affrontare i cambiamenti lascia in tutti noi una impronta indelebile ed un grande insegnamento che terremo nei nostri cuori. La professionalità, la resilienza e l’allegria ci accompagneranno per sempre e ci saranno di esempio nella nostra attività giornaliera. Ci ha lasciato il dono della virtù della pazienza sapendo attendere il tempo del raccolto e della felicità. Lascerà in tutti noi un vuoto difficile da colmare”.

Il Servizio veterinario, la Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica e la Direzione Generale dell’Azienda USL di Modena, a nome di tutto il personale, esprimono vicinanza ai familiari del dottor Coluccio in questo momento così doloroso.

















