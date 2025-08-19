E’ morto Erasmo Bortolotti, figura molto conosciuta a Sassuolo

89 anni, già imprenditore nel campo dei prodotti per l’edilizia e le costruzioni, per anni fu titolare dell’Autoscuola Bortolotti in via Papa Giovanni XXIII, proprio di fronte al bar dell’Oratorio Don Bosco: insegnate di guida per decine e decine di giovani sassolesi. Poi in Automobile Club, dove si occupò della formazione dei nuovi istruttori.

Tra i fondatori dell’Associazione Radioamatori del Distretto, Bortolotti si impegnò anche nel mondo dell’emittenza locale quale presidente di Radio Sassuolo, storica emittente sassolese che chiuse i battenti alla fine degli anni ’80.

Erasmo lascia la moglie Maria, i figli Carlo e Anna Maria e diversi nipoti.

I funerali avranno luogo domani, mercoledì 20 agosto, partendo dalla camere ardenti dell’Ospedale di Baggiovara, direttamente per la chiesa di Fiorano Modenese, dove alle 9:30 verrà celebrata la Santa Messa. Quindi si proseguirà per il Crematorio di Modena.

Santo Rosario questa sera, martedì 19 agosto, alle 18:00, presso le camere ardenti dell’Ospedale di Baggiovara.