Completati i lavori di manutenzione straordinaria della SP4 “Galliera”

Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria della SP4 “Galliera” nei Comuni di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale.

Realizzato con finanziamenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Città metropolitana di Bologna, per un importo complessivo lordo di 800.000 euro, grazie all’intervento sono stati completamente riasfaltati 10 km tra i più trafficati della rete stradale provinciale.

Davide Dall’Omo, Sindaco di Zola Predosa a supporto del Sindaco metropolitano per Infrastrutture della viabilità e manutenzione strade, commenta: “Sono soddisfatto dei lavori realizzati in tempi brevi grazie alla flessibilità data dall’innovativo strumento dall’Accordo quadro. Restituiamo alla comunità dell’Unione Reno Galliera una fondamentale via di comunicazione completamente rinnovata”.