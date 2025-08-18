lunedì, 18 Agosto 2025
Un arresto per tentata rapina al Parco della Montagnola di Bologna

Giovedì 14 agosto intorno alle 9 il personale del Reparto Sicurezza Urbana ha arrestato un uomo per tentata rapina. Il personale operante, impegnato nel pattugliamento del Parco della Montagnola, è stato attirato da alcune grida di aiuto. Avvicinandosi, gli operatori hanno trovato un uomo che col proprio corpo sovrastava il corpo di un’altra persona, cercando di colpirlo e di sottrargli il denaro tenuto in tasca e il cellulare.

Gli agenti sono riusciti a immobilizzare l’aggressore e a mettere in sicurezza l’aggredito a cui, nella prima fase dell’azione criminosa, erano già stati sottratti venti euro, poi restituiti. Visti i fatti accertati, avvisato il Pubblico Ministero di turno, il reo è stato arrestato per tentata rapina. Sabato 16 agosto presso il tribunale di Bologna è stata convalidata la misura precautelare dell’arresto con contestuale applicazione della misura cautelare dell’Obbligo di Firma tre volte alla settimana presso la Questura di Bologna.

















