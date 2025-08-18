Scivola durante una passeggiata, donna soccorsa nel bosco a Pavullo nel Frignano

Nella mattina di oggi, il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna è intervenuto in aiuto di una donna settantaquattrenne, infortunatasi durante una passeggiata nei boschi non distante dal centro di Pavullo nel Frignano. La donna, residente in provincia di Modena, è sfortunatamente scivolata riportando un doloroso trauma ad una caviglia.

Subito sono stati allertati i soccorsi che hanno visto confluire sul posto alcune squadre territoriali della stazione Monte Cimone del SAER, Elipavullo ed i Vigili del fuoco. Una volta raggiunta, la donna è stata stabilizzata e recuperata con il verricello dell’elisoccorso. Successivamente è stata trasportata al vicino aeroporto dove ad attenderla vi era un’ambulanza a cui è stata affidata e quindi trasportata all’ospedale di Pavullo.