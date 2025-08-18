lunedì, 18 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCastelvetroNuova Pedemontana, manutenzioni tra Spilamberto e Castelvetro





Nuova Pedemontana, manutenzioni tra Spilamberto e Castelvetro

CastelvetroSpilambertoViabilita'Vignola
Tempo di lettura 1 min.

I lavori da domani, martedì 19 agosto

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
(immagine d’archivio)

Tra Spilamberto e Castelvetro, lungo strada provinciale Nuova Pedemontana, partiranno martedì 19 agosto i lavori di manutenzione straordinaria per i ripristini della pavimentazione stradale nel tratto compreso tra la rotatoria di via Lugazzo e la rotatoria di via Sant’Eusebio per uno sviluppo complessivo di circa un chilometro.

Per tutta la durata delle lavorazioni, che si concluderanno entro venerdì 22 agosto, saranno attivati dei sensi unici alternati regolati all’altezza del cantiere mobile.

L’intervento, finanziato con fondi regionali FSC (Fondo sviluppo e coesione) è stato aggiudicato alla ditta Franzoni e Bertoletti srl di Mantova e sarà realizzato dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Montese e dalla ditta Progetto Segnaletica srl di Modena. e prevede, oltre all’intervento sulla Nuova Pedemontana, anche una serie di manutenzioni su altre strade provinciali.

In particolare saranno interessate, nelle prossime settimane, la strada provinciale 3 “Via Giardini”, la provinciale 4 “Fondovalle Panaro”, la strada provinciale 16 di Castenuovo, la provinciale 42 dell’Abetone e del Brennero, la strada provinciale 324 “del Passo delle Radici”, la strada provinciale 486 di Montefiorino e la strada provinciale569 di Vignola.

L’importo complessivo di tutti gli interventi è di due milioni di euro ed anche per gli interventi successivi sono previsti dei sensi unici alternati regolati da movieri o semafori.

La Provincia, dal 2021, ha trasferito ad Anas 127 chilometri di strade provinciali prendendo in carico un tratto di statale 12 dell’Abetone di circa 25 chilometri, con una gestione complessiva di 924 chilometri.

La zona dell’intervento

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.