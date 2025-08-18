lunedì, 18 Agosto 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeAppennino ModeneseNote e Arte nel Romanico: mercoledì a Castello di Riolunato con il...





Note e Arte nel Romanico: mercoledì a Castello di Riolunato con il Duo Devecchi-Seminara

Appennino ModeneseAppuntamenti
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine a corredo fornita dall’Associazione Culturale Cantieri d’Arte

Prosegue la rassegna “Note e Arte nel Romanico” con un suggestivo concerto dedicato alle sonorità della chitarra classica. Mercoledì 20 agosto 2025, alle ore 19, presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, a Castello di Riolunato, i chitarristi Paolo Devecchi e Salvatore Seminara proporranno il programma “Musiche di ieri e di oggi”, un viaggio sonoro tra le epoche all’insegna di suggestioni ed armonie.

Il programma, partendo da una trascrizione per duo di chitarre della “Sonata K466” di D. Scarlatti, proseguirà poi con un elogio alla musica francese del XXesimo secolo, con celebri composizioni di autori come E. Satie, M. Ravel e C. Debussy. Il programma terminerà quindi con una coinvolgente parentesi dedicata a pagine più recenti trascritte dallo stesso Duo Devecchi-Seminara.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.