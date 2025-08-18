lunedì, 18 Agosto 2025
Montagnola, il sindaco Lepore ringrazia Polizia locale e Questura

BolognaCronaca
Il ringraziamento per l'impegno, sia dal punto di vista investigativo sia per il presidio del territorio

Le notizie di oggi dell’arresto dei responsabili del tentato omicidio di maggio, dopo le indagini della Squadra Mobile di Bologna, e dell’arresto per tentata rapina da parte degli agenti della Polizia locale del Comune, entrambi nel Parco della Montagnola, sono importanti.

Ringrazio per l’impegno, sia dal punto di vista investigativo che nel presidio del territorio, Questura e Polizia locale.
Le azioni che come amministrazione stiamo mettendo in campo per una città più sicura e migliorare la vita dei cittadini e delle cittadine che ogni giorno vivono quel Parco e l’area circostante, possono avere successo se parallelamente prosegue il presidio del territorio da parte delle forze dell’ordine.

















