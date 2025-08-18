Ladri in azione prima dell’alba in un bar-ristorante a Reggio Emilia

Stamane intorno alle 5:00, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore del 112 allertato dal titolare che visionando le telecamere da remoto si avvedeva dell’intrusione furtiva, sono intervenuti in viale Monte Grappa per eseguire un sopralluogo di furto all’interno di un bar-ristorante.

Effettuato il sopralluogo, i militari hanno constatato che ignoti malviventi, dopo aver forzato un accesso si erano introdotti all’interno dell’esercizio commerciale. Una volta dentro, hanno asportato alcune centinaia di euro dalla cassa. Complessivamente il danno è in corso di quantificazione. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei Carabinieri per risalire all’identità dei responsabili e ricostruire l’esatta dinamica del furto.