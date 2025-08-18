Incendio nei capannoni Tecnomat di Bologna

Un incendio ha interessato questa mattina la Tecnomat in via del Terrapieno a Bologna, azienda operante nella distribuzione di materiale per edilizia, falegnameria, elettricità, idraulica e arredo bagno. Il rogo avrebbe interessato alcuni capannoni e il magazzino. Il punto vendita è rimasto chiuso.
