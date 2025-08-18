lunedì, 18 Agosto 2025
Il bilancio dei controlli della Polizia locale di Reggio sulle strade urbane nel week end di Ferragosto

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.

5 auto prive di copertura assicurativa e 4 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Non si è fermata nel week end di ferragosto l’attività di controllo della Polizia locale di Reggio Emilia per garantire la sicurezza stradale sul territorio comunale.

I servizi di prevenzione e controllo in ambito stradale si sono concentrati, in particolare, sulle principali arterie di comunicazione della città. L’attività ha permesso di individuare e sanzionare cinque veicoli privi di copertura assicurativa e di ritirare quattro patenti di guida ad altrettanti conducenti trovati in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dal Codice della Strada.

I controlli sono stati effettuati su viale Piave, via Gramsci, via Inghilterra fino a via Emilia, sia in direzione Modena sia verso Parma, in orari diurni e durante le notti di venerdì, sabato e domenica: centinaia i mezzi in circolazione controllati. Quattro gli automobilisti, tutti di sesso maschile, che si sono messi al volante con un tasso alcolemico superiore a quello fissato dalla legge di 0,5 grammi per litro. Oltre al ritiro della patente, per due dei quattro automobilisti, con un tasso alcolemico superiore allo 0,8 grammi litro, è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria

Altre cinque sanzioni sono state fatte a carico di altrettanti conducenti il cui veicolo è risultato privo di copertura assicurativa. Tra questi il verbale più consistente è toccato ad una donna risultata recidiva, fermata cioè due volte senza assicurazione. In questo caso il codice della strada prevede una sanzione da 1.984,00 a 3.968,50 euro, la confisca del mezzo e la revoca della patente di guida.

















