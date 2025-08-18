Giovedì a Levizzano di Castelvetro “Emozioni dal cielo”

Nell’ambito della nuova rassegna di appuntamenti promossa dall’Associazione nazionale Città del Vino dal titolo “Le Notti del Vino”, giovedì 21 agosto si svolgerà a Levizzano di Castelvetro “Emozioni dal cielo”, una serata tra racconti mitologici e osservazione delle stelle, accompagnata dai sapori e dai vini del territorio.

L’appuntamento è dalle ore 19 con la cena alla Bottiglieria Divin Leone con menù tematico a base di prodotti del territorio, accompagnati dai vini delle cantine di Castelvetro (prenotazione obbligatoria, tel. 059 791520).

Dalle ore 20.30, al Campo San Rocco di Levizzano Rangone degustazioni al chiaro di luna con mescita di vini a cura della Tenuta Stufanello. Dalle ore 21, “Dialogo tra le nuvole” con Pierluigi Giacobazzi, divulgatore e astrofotografo, che incontra Vincenzo Levizzani, fisico delle nubi e dell’atmosfera. Lo stesso Giacobazzi, a partire dalle ore 22, guiderà l’osservazione degli astri, alla scoperta di stelle, costellazioni e miti celesti. È consigliato portarsi un telo o una coperta per sedersi sul prato.

Roberto Giovini, vicesindaco e assessore al Turismo del Comune di Castelvetro, nell’invitare tutti alla serata, aggiunge: «Questa è un’altra delle iniziative rivolte al turismo del vino che abbiamo svolto questa estate e che ci accompagnano alla grande Sagra del Lambrusco Grasparossa di settembre. Tutte iniziative volte a sostenere le aziende vitivinicole, insieme alle attività commerciali e turistiche del nostro territorio».

Info: tel. 059 758880; info@visitcastelvetro.it.