Evade dai domiciliari, 54enne arrestato a Carpi dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Carpi hanno arrestato ieri un cittadino campano del 1971, domiciliato a Carpi, per essersi allontanato dal domicilio dove era sottoposto agli arresti domiciliari.

L’arrestato è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia e giudicato con rito direttissimo dal Tribunale di Modena questa mattina.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato ricollocato agli arresti domiciliari, in attesa di eventuali ulteriori decisioni del Magistrato di Sorveglianza.