Esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 venduto all’asta per 26 milioni di dollari, un record mondiale

Ferrari, in collaborazione con RM Sotheby’s a Monterey, California, ha stabilito un nuovo record mondiale. È stato venduto un esemplare unico di Ferrari Daytona SP3 Tailor Made del 2025 per il valore di 26 milioni di dollari, diventando la Ferrari di nuova produzione più costosa mai venduta ad asta.

Commissionata come ulteriore esemplare oltre alla produzione originale in serie limitata di 599 unità, la vettura presenta una suggestiva livrea in fibra di carbonio a vista e Giallo Modena con il primo logo Ferrari a figura intera applicato sulla carrozzeria. Gli interni sono rifiniti in Q-Cycle, un tessuto sostenibile ricavato da pneumatici riciclati, e includono cinture di sicurezza gialle e motivi ricamati del Cavallino Rampante.

L’intero ricavato della vendita record andrà a beneficio della Ferrari Foundation, un ente di beneficenza pubblico 501(c)3 dedicato alla promozione di programmi educativi e progetti comunitari in tutto il mondo.