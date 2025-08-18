lunedì, 18 Agosto 2025
Domenica 24 agosto la Sagra di San Bartolomeo, Santo Patrono di Casalgrande

Domenica 24 agosto si celebra la festa patronale di Casalgrande, quella di San Bartolomeo. Nell’occasione, infatti, la Parrocchia di Casalgrande, il Circolo Oratorio ‘don Milani’ di Casalgrande, unitamente all’Unità Pastorale Maria Regina della Pace, organizzano la Sagra di San Bartolomeo.

Si inizia alle 11.00 con la Santa Messa presso la Chiesa della Madonna del Lavoro dove si festeggeranno anche le coppie che celebrano il 25esimo, 50esimo e 60esimo anno di matrimonio.

A seguire, intorno alle 13, si pranzerà tutti insieme in Oratorio. Con un menù a base di lasagne al forno, prosciutto e melone oltre a torte fatte in casa e bevande assortite. Quota a persona è pari a 25euro. Per info e prenotazioni è possibile rivolgersi al bar ‘I Care’ all’Oratorio di Casalgrande inviando un messaggio su Whatsapp al numero 347.1886852 entro la giornata di oggi, lunedì 18 agosto.

















