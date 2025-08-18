Domani a Guastalla Laura Mars omaggia Ornella Vanoni con lo spettacolo “Ornella – libera di vivere

Domani, martedì 19 agosto 2025, alle ore 21:00, piazza Mazzini a Guastalla sarà il palcoscenico dello spettacolo “Ornella – Libera di Vivere“, un omaggio alla carriera e alla figura di Ornella Vanoni. Scritto e interpretato dalla cantante e cantautrice Laura Mars (nome d’arte di Laura Rebuttini), l’evento è un momento per celebrare l’influenza di un’artista iconica, riconosciuta per il suo stile, la sua eleganza e il suo inconfondibile senso dell’umorismo. L’appuntamento, a ingresso gratuito, si inserisce nella rassegna “Musica e no sole”, all’interno del cartellone dell’”Estate Estesa”, il ricco programma di eventi estivi promossa dal Comune di Guastalla con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Lo spettacolo, che vede la partecipazione di Michele Bianchi alla chitarra, Alessio Bruno al contrabbasso e Federico Negri alla batteria, ripercorre i momenti salienti della carriera di Ornella Vanoni, mettendo in luce la sua capacità di innovare e di essere un punto di riferimento culturale. Laura Mars, artista poliedrica e professionista della voce, porterà in scena la sua interpretazione personale, frutto di una formazione accademica solida e di un’esperienza pluriennale nel mondo della musica.

Laura Rebuttini si è diplomata in Canto Jazz presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna e ha perfezionato la sua preparazione con un master in “Esperto in Vocologia Artistica”. È anche socia fondatrice del G.I.V.A. (Gruppo Italiano Vocologi Artistici) e svolge attività di insegnamento e formazione sulla voce. La sua carriera artistica spazia dal jazz al pop, con diverse produzioni discografiche all’attivo e collaborazioni con nomi importanti della scena musicale italiana. Tra i suoi progetti recenti, oltre a “Ornella – Libera di Vivere”, figurano spettacoli dedicati a Mina, Italo Calvino e Aretha Franklin.

Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura del Comune di Guastalla, contattando i numeri 0522/839756/761 o inviando una email a ufficiocultura@comune.guastalla.re.it.

Per saperne di più su Laura Mars:

www.lauramars.it

www.facebook.com/LauraMarsOfficial/

www.instagram.com/lauramars2021/

www.youtube.com/user/MarsLaura